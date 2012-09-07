ВР сделала шаг к ограничению полномочий прокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 248 депутатских карточек из 334 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается внести изменения в Закон «О прокуратуре», процессуальные кодексы и отдельные законы, которыми предусматривается отменить полномочия прокурора по изданию обязательных для исполнения актов прокурорского реагирования; установить единый акт прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона в виде представления, внесение которого не влечет за собой остановку действия нормативно-правовых актов, прекращение определенной деятельности, необходимости совершения действий или безоговорочного устранения нарушений, которые, по мнению прокурора, имели место.

Также предусматривается запретить прокурору осуществлять полномочия в рамках надзора за соблюдением и применением законов (кроме тех, которые направлены на установление наличия нарушений) без назначения прокурорской проверки, которая может проводиться только после принятия постановления, в котором указываются основания, свидетельствующие о возможных нарушениях законности, а также обосновывается необходимость совершения прокурором конкретных действий.

Копия постановления обязательно должна предоставляться лицу, на права и свободы которого может повлиять проведение прокурорской проверки.

Предлагается также запретить проведение прокурорской проверки по заявлениям и обращениям физических и юридических лиц (кроме тех, которые содержат сообщение о преступлении) до их предварительного рассмотрения компетентными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления или же неприятия ими в установленные сроки решений по этим вопросам.

Также предусматривается ограничить неисчерпаемый на сегодняшний день перечень оснований для представительства интересов гражданина в суде.

Основанием для представительства будет лишь несостоятельность гражданина из-за физического или материального состояния, недостижения совершеннолетия, преклонного возраста, недееспособности или ограниченной дееспособности самостоятельно защитить свои права или реализовать процессуальные полномочия.