В субботу-воскресенье на Дерибасовской будут наливать бесплатно

Городское управление экономики, инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности приглашает одесситов с 12.00 до 17.30 на улицу Дерибасовскую, чтобы принять участие в городском празднике вина – бесплатно продегустировать продукцию ведущих украинских виноделов.

Как сообщил УНИАН и.о. начальника горуправления экономики, инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности Евгений ЗУБЕНКО, «праздник вина позволит одесситам и гостям города испытать вкус лучших отечественных вин, а также улучшить культуру пития, что касается, в частности, молодежи, которая не всегда способна контролировать поведение под воздействием алкогольных напитков».

По словам Е.ЗУБЕНКО, «любителям сухих вин организаторы рекомендуют прийти на Дерибасовскую в субботу, а почитателей полусладких сортов приглашают в воскресенье».

К одесскому празднику вина на Дерибасовской проявили интерес также болгарские и грузинские винопроизводители, но из-за сложностей на таможне они не смогут принять участие в нынешнем мероприятии.

Кроме бесплатного напитка, организаторы обещают концерты театральных коллективов и ансамблей, конкурсы с призами и лотереи. Самый интересный из них, по мнению организаторов, это традиционный конкурс тостов и дегустация вслепую.