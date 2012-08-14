МИД не комментирует просьбы российских оппозиционеров о политубежище

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил руководитель пресс-службы МИД Александр Дикусаров.

«Мы видели эту информацию в СМИ, но это не является компетенцией МИД», - сказал он. А.Дикусаров отметил, что этот вопрос является компетенцией Государственной миграционной службы.

Как сообщал УНИАН, по информации партии «Другая Россия», активист этой партии из Нижнего Новгорода Алексей Девяткин и его жена, журналистка Дженни Курпен попросили политическое убежище в Украине.

Они боятся уголовного преследования в связи с делом о массовых беспорядках 6 мая в Москве, отмечается в сообщении.

«Зная, как работает следствие и какую позицию занимает суд в отношении подозреваемых по делу, мы пришли к выводу, что будут хватать всех подряд. Понимая, что мы находимся в зоне риска и можем войти в группу подозреваемых, мы приняли решение покинуть страну», - заявила Дж.Курпен.

А.Девяткин в 2005 году был осужден по статье 212 Криминального кодекса РФ «Массовые беспорядки» за участие в ненасильственной акции протеста в приемной Администрации Президента РФ. Отсидел в СИЗО один год и был приговорен к условному сроку.