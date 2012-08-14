В Кировоградской области новый прокурор
05:54, 14 августа 2012Общество
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Генеральный прокурор Виктор Пшонка своим приказом назначил на должность прокурора Кировоградской области государственного советника юстиции 3-го класса Сергея Ленского.
Сергей Ленский назначен прокурором Кировоградской области
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Согласно сообщению, С.Ленский работает в органах прокуратуры с 1996 года, прошел профессиональный путь от стажера до начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины, работал на руководящих должностях в органах прокураторы областного, городского и районного уровней, возглавлял отдел по расследованию уголовных дел в сфере экономики управления Генеральной прокуратуры, также занимал должность прокурора Сумской области.
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