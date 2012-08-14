В Кировоградской области новый прокурор

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, С.Ленский работает в органах прокуратуры с 1996 года, прошел профессиональный путь от стажера до начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины, работал на руководящих должностях в органах прокураторы областного, городского и районного уровней, возглавлял отдел по расследованию уголовных дел в сфере экономики управления Генеральной прокуратуры, также занимал должность прокурора Сумской области.