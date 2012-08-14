Суд передал обманутым вкладчикам их недостроенную многоэтажку

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующее постановление принял Львовский апелляционный хозяйственный суд.

Этим постановлением также признано за гражданами право собственности на строительные материалы, оборудование и конструктивные элементы, которые использовались при незавершенном строительстве объекта многоквартирного жилого дома на общую сумму 8,23 млн. грн. Таким образом, исполнено решение хозяйственного суда Тернопольской области, которым удовлетворен иск прокурора города Тернополя в интересах граждан, объединенных в потребительский кооператив «Степана Бандеры», к двум строительных фирмам и банковскому учреждению.

Вкладчики ТФ «Строитель» предварительно обратились в прокуратуру, поскольку на их недостроенное жилье претендовало банковское учреждение как кредитор строительной фирмы «Строитель», которая обанкротилась, так и не выполнив перед пайщиками своих обязательств.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2011 года прокуратура Тернополя возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц «Строителя» по ст. 364 ч.2 (злоупотребление служебным положением) и ст. 190 ч.4 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Потерпевшими по делу являются 34 пайщика, который вложили денежные средства в строительство жилых объектов на сумму свыше 9 млн. грн.

Установлено, что строительная фирма продавала одну и ту же квартиру сразу нескольким пайщикам.

В июне 2012 года Тернопольский горрайонный суд осудил руководителя «Строителя» Евгения Щепановского к трем годам трем месяцам лишения свободы и штрафу в сумме 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, ему также запрещено занимать руководящие должности сроком на два года. В то же время прокуратура города обжалует это решение суда, требуя назначить более суровое наказание, поскольку Е.Щепановский совершил многоэпизодные преступления, а это свидетельствует об устойчивости противоправного поведения, а также нежелании и невозможности встать на путь исправления.