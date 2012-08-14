Чиновника Ялтинского порта задержали на крупной взятке

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным правоохранителей, операция по задержанию взяточника проведена в конце прошлой недели, прокуратура Ялты возбудила уголовное дело.

"К 46-летнему заместителю начальника порта обратился директор одного из обществ с ограниченной ответственностью. Мужчина хотел заключить договор аренды помещения порта общей площадью 700 кв. м. За быстрое решение вопроса должностное лицо потребовало 15 тысяч долларов. Во время получения взятки сотрудник порта задержан", - сообщает пресс-служба ГУ МВД в Крыму.

По данным милиции, дело возбуждено по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в крупном размере или должностным лицом).

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.