Поджигатель леса три дня скрывался от милиции в винограде

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВД в Херсонской области, 11 августа сотрудники уголовного розыска задержали виновника масштабного пожара. Им оказался 50-летний безработный.

Как объяснил задержанный, он находился в лесу, курил там. После этого бросил окурок на сухую траву и она сразу же загорелась. Сначала он пытался потушить траву самостоятельно, но у него ничего не получилось. Потом увидел, что огонь увеличился и начал убегать.

Как сообщили в пресс-службе, с целью установления личности злоумышленника, правоохранителями были опрошены жители нескольких населенных пунктов. Соседи подозреваемого рассказали, что в день, когда произошли пожары, мужчина пришел домой с ожогами на руках. Ничего не объяснив, он взял деньги и скрылся в неизвестном направлении.

Согласно сообщению, подозреваемый скрывался в виноградниках возле Новой Каховки. Когда мужчину задержали, он не отрицал свою вину. По словам задержанного, он не ожидал, что его действия приведут к таким последствиям.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа на территории Корсунского и Великокопанского лесничества в Цюрупинском районе Херсонской области возникли лесные пожары, которые в результате сильных порывов ветра, сухой и знойной погоды быстро распространялись, и к концу дня достигли площади отдельными очагами, ориентировочно, 1000 и 500 га. Пожары были ликвидированы 11 августа.

По факту лесных пожаров в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (уничтожение или повреждение объектов растительного мира), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Убытки от масштабных лесных пожаров в Херсонской области предварительно оцениваются в более чем 15 млн грн.

11 августа заместитель Генерального прокурора Украины Александр Галкин на пресс-конференции в Херсоне сообщил, что в уголовном деле, возбужденном прокуратурой Херсонской области по факту поджогов, есть подозреваемый - местный житель, в возрасте около 50-ти лет, подрабатывающий пастухом. По словам А.Галкина свидетель, тоже местный пастух, сообщил, что его товарищ в лесной просеке, куда они загоняли скот, бросил окурок сигареты, который загорелся. Своими силами пастухи потушить огонь не смогли и убежали с места события. При этом, курильщик взял слово с товарища, что тот никому ничего не расскажет и скрылся в неизвестном направлении.