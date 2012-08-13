Сафиуллин - об олимпийских медалях: Посмотрите, кто впереди нас

Об этом он сказал в комментарии газете «Сегодня» (№179 (4191) от 13 августа 2012 г.

«Я считаю, шесть золотых медалей - это успех. Посмотрите, кто впереди нас. Опять же нужно говорить о той инфраструктуре, которой мы располагаем. Это несколько меньше наград, чем было на предыдущих Олимпиадах. Но это - успех», - отметил Р.Сафиуллин.

По словам главы Госслужбы, больше всех на играх его порадовали боксеры.

«Две золотые медали, «серебро», и две «бронзы» - самый большой вклад в копилку нашей команды. Молодцы! Еще нужно учитывать то, что Хитров был, мягко говоря, непонятным образом выключен из борьбы. И в полуфинале Гвоздик при явном преимуществе почему-то проиграл…», - подчеркнул он.

Вместе с тем Р.Сафиуллин добавил: «Я не думаю, что это какой-то заговор против Украины. Так порой бывает в спорте. К сожалению, сейчас это пришлось на наших боксеров».

Также председатель Госслужбы молодежи и спорта отметил, что некоторые спортсмены разочаровали его, но фамилий не назвал. По его словам, были ожидания в легкой атлетике, в борьбе.

«Нужно будет разбираться. Украина подтвердила, что она спортивная держава. Мы на 14 месте в мире! Это при ситуации со спортивной инфраструктурой. Но, если честно, я надеялся на большее количество медалей…», - сказал Р.Сафиуллин.

*** Как сообщал УНИАН, Игры ХХХ Олимпиады в Лондоне проходили с 27 июля по 12 августа. Украину на ХХХ Играх представляли 245 спортсменов, которые соревновались в 28 видах спорта из 32-х. На Олимпиаде украинцы завоевали 20 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.