Аферист продал школе за 1 миллион гривен породу вместо угля

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Донецкой области, 50-летний житель Донецка, действуя через подставных лиц, принял участие и выиграл тендерные торги на поставку каменного угля одному из учебных заведений Запорожской области. Объемом поставки было заявлено 1,2 тыс. тонн на сумму 1 млн грн.

Однако полученный государственным учреждением уголь оказался по существу угольной породой низкого качества, фактически непригодной для отопления. Соответственно, его реальная стоимость поставщиком было значительно завышена - почти в 3 раза.

В отношении этого злоумышленника, жителя Донецка, возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за присвоение государственных средств в особо крупных размерах.

Данный гражданин пытался скрыться от следствия на территории Российской Федерации, однако был задержан. Ведется следствие.