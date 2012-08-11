В Сумах водитель маршрутки потерял сознание и врезался в дерево

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ в Сумской области, в результате происшествия 6 пассажиров получили телесные повреждения. По предварительным данным, водитель потерял сознание из-за повышенной температуры воздуха.

Свидетели дорожно-транспортного происшествия утверждают, что автобус двигался со скоростью около 40 км/час, в конце подъема повернул вправо и допустил наезд на дерево. От сильного удара автобус получил значительные механические повреждения.