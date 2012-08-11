В Сумах водитель маршрутки потерял сознание и врезался в дерево
19:53, 11 августа 2012Общество
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В центре Сум на Покровской площади водитель маршрутного автобуса потерял сознание и допустил ДТП, совершив наезд на дерево.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ в Сумской области, в результате происшествия 6 пассажиров получили телесные повреждения. По предварительным данным, водитель потерял сознание из-за повышенной температуры воздуха.
Свидетели дорожно-транспортного происшествия утверждают, что автобус двигался со скоростью около 40 км/час, в конце подъема повернул вправо и допустил наезд на дерево. От сильного удара автобус получил значительные механические повреждения.
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