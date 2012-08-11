Катеринчук: Россия прямо дала понять, что не заинтересована в свободной торговле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам лидера Европейской партии Украины, фактически это соглашение распространяется только на Россию и Беларусь и является шагом против украинского производителя.

«Это соглашение распространяется только на 30% взаимного товарооборота между нашими странами. Большинство товаров, в том числе нефть, газ и нефтепродукты, и дальше будут облагаться пошлиной и подпадать под ограничение», - отметил политик.

«Ратификация этого соглашения фактически положила конец всем разговорам о возможности создания нормальной зоны свободной торговли в пределах СНГ без исключений и ограничений. Россия недвусмысленно дала понять всем своим партнерам о том, что она не заинтересована в свободной торговле с соседями», - считает Н.Катеринчук.

По мнению политика, ратифицированное соглашение не имеет никакого практического смысла для бизнеса.

«Настоящий документ необходим исключительно технологам Партии регионов, чтобы показать своим избирателям выполнения очередного предвыборного обещания. Вместо этого Европейский Союз предложил подписать с Украиной взаимовыгодное соглашение о Зоне свободной торговли и наша цель не упустить этой возможности», - добавил депутат.

Он отметил, что задачей будущего парламента будет ратификация соглашения об ассоциации с ЕС.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины 9 августа подписал Закон №5193-VI «О ратификации Договора о зоне свободной торговли», принятый Верховной Радой 30 июля.

Перед этим Комитет Верховной Рады по иностранным делам не поддержал данный закон.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.