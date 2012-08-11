В Украине не хватает 5-8 тысяч следователей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

Он отметил, что на данное время по 78% заявлений отказывают в возбуждении уголовных дел. В частности, из 3,3 млн заявлений в 2012 году уголовные дела были возбуждены лишь по 515 тыс.

По словам В.Фаринника, в настоящее время работают 15 тысяч следователей, а для более эффективной работы нужно 20-23 тысячи.

«Чтобы не 12% (граждан) почувствовали с 19 ноября (когда вступает в силу Уголовный процессуальный кодекс), что их заявлениями занимаются, а все понимали, что каждое заявление является уголовным делом, что преступление и производство идут в полном объеме», - сказал В.Фаринник.