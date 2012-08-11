В России продолжают фиксировать вспышки африканской чумы

Как сообщили УНИАН в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), новые вспышки зафиксированы в Тверской области и на Кубани.

«При исследовании во Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии проб патологического материала, отобранного от свиней, павших в одном из крестьянско-фермерских хозяйств в деревне Мишутино Торжокского района Тверской области, выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней», - говорится в сообщении.

Кроме этого, при исследовании в Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории проб патологического материала, отобранного от свиней, павших на свинотоварной ферме № 1 ООО «НАТ», Тимашевского района Краснодарского края, выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

На момент вспышки инфекции на ферме содержалось 2 813 свиней.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа в Краснодарском крае России объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

Украина ранее запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области в связи со вспышкой на территории области африканской чумы свиней.

Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.