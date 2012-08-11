Тело 5-летнего мальчика всплыло до прибытия водолазов

01:28, 11 августа 2012
Общество
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В Кременчуге (Полтавской обл.) в речке Сухой Кагамлык утонул 5-летний мальчик.

Об этом сообщила пресс-служба городского управления милиции.

По их данным, трагедия произошла в чевтерг вечером. Обстоятельства происшествия выясняются, однако известно, что мальчик был на речке вместе со своими родителями и играл на берегу.

После исчезновения ребенка на место были вызваны водолазы, однако тело ребенка всплыло до момента их прибытия.

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