Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, дело возбуждено по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного причинения вреда здоровью народного депутата с причинением легких телесных повреждений в связи с его общественной деятельностью.

Прокурор Заводского района Николаева Сергей Полищук отметил, что к нарушителю – 33-летнему водителю «ЗИЛа» применена мера пресечения - подписка о невыезде.

Досудебное следствие по делу проводит прокуратура Заводского района, Оно контролируется прокуратурой Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, 6 августа, проводя встречу c житeлями микpopaйoнa «Haмыв» в Николаеве, Г.3aдыpкo cтaл cвидeтeлeм тoгo, кaк вывoзитcя пecoк из нeзaкoннoгo кapьepa нa Haмывe. Дeпутат пoпытaлcя ocтaнoвить aвтoмoбиль, но грузовик двигался прямо на него. Г.Задырко вскочил на подножку, но водитель «ЗИЛа» ударил депутата в лицo и в гpyдь, a затем столкнул с подножки грузовика.

Сотрудники Заводского районного отделения милиции задержали 33-летнего жителя Николаева, которого затем выпустили на подписку о невыезде.