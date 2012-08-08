Украинский LNG-терминал хотят строить более 10 компаний

Как сообщил журналистам руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив, были утверждены экономические показатели и календарный план данного проекта.

Он также отметил, что проект будет финансироваться за счет инвестиций, доля государства составляет 25%. Также, отвечая на вопрос журналистов, В.Каськив сказал, что стоимость непосредственно строительства завода будет составлять 846 млн евро.

Как сообщил журналистам руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив, более 10 компаний изъявили желание участвовать в конкурсе по строительству LNG-терминала в Украине.

При этом он не уточнил названия компаний.

«У нас уже более десяти компаний, которые задекларировали намерение принимать участие в пуле инвесторов», - сказал глава Госагентства по инвестициям.

В.Каськив также сообщил, что конкурс, после утверждения ТЭО, может пройти уже в сентябре этого года.Как сообщал УНИАН, 30 января 2012 года компания SOCOIN завершила разработку ТЭО национального проекта «LNG-терминал».

Примерная стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн евро.

Планируется, что финансирование строительства LNG-терминала будет осуществляться по принципу: 30% от общей стоимости составят средства консорциума, в который войдет Украина, а 70% - за счет заемных средств (кредитов, облигаций и т.д.).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

12 июня В.Каськив сообщил, что доля Украины в проекте «LNG-терминал» будет составлять 25%+1 акция.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В сентябре 2011 г. компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).