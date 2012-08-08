Пастора-педофила оставили за решеткой
15:11, 08 августа 2012Общество
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В Мариуполе пастор «Церкви Иисуса Христа», подозреваемый в развращении несовершеннолетних, останется до суда за решеткой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, такое решение принял сегодня Апелляционный суд Донецкой области.
Суд рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого и оставил решение суда первой инстанции без изменений.
В прокуратуре напомнили, что 61-летний ранее судимый житель Мариуполя совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.
25 июля Жовтневый районный суд Мариуполя избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
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