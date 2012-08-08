Высокопоставленный таможенник попался на взятке

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, начальник отдела вымогал и получил в помещении таможни от менеджера одного из обществ в качестве взятки 350 евро, 2 тыс. грн и 800 долларов США.

Деньги чиновник вымогал за свое содействие в беспрепятственном и скорейшем таможенном оформлении товара общества.

В отношении начальника отдела Тернопольской таможни возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.