Высокопоставленный таможенник попался на взятке
13:12, 08 августа 2012Общество
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При получении взятки правоохранители задержали начальника отдела Тернопольской таможни Государственной таможенной службы Украины.
|Деньги взял в разных валютах
Деньги чиновник вымогал за свое содействие в беспрепятственном и скорейшем таможенном оформлении товара общества.
В отношении начальника отдела Тернопольской таможни возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
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