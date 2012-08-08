В Беларуси не знают, что ее детское питание - нон грата в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Беллакт» Александр Михеенко.

«Официального документа о приостановке ввоза продукции волковыского ОАО «Беллакт» в Украину в нашу компанию не поступало», - подчеркнул А. Михеенко.

Он отметил, что на «Беллакте» вырабатывается «качественная и безопасная продукция, которая соответствует техническим нормативно-правовым актам (ТНПА), Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

Как сообщал УНИАН, распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины приостановлен ввоз в страну всех продуктов животного происхождения производства ОАО «Беллакт».

По результатам исследований, проведенных Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, выявлено, что сухая молочная смесь для детского питания «Беллакт Бифидо 2» не соответствует микробиологическим показателям, поскольку содержит плесень.