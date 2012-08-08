Вода в Черном море прогрелась до рекордной отметки

Об этом сообщает ТСН.

В Евпатории море прогрелось до 27 градусов, что на градус больше, чем вчера, возле Одессы - до 28.

8 августа вода в Днепре прогрелась до 27 градусов. Азовское море в районе Бердянска и Мариуполя прогрелось до 28 градусов, прохладнее море возле Кирилловки и Геническа - 26.