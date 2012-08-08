Вода в Черном море прогрелась до рекордной отметки
11:58, 08 августа 2012Общество
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Температура воды в Черном море возле Николаева бьет все рекорды: сегодня здесь зафиксировали 29 градусов.
|Вода - рекордно теплая
Об этом сообщает ТСН.
В Евпатории море прогрелось до 27 градусов, что на градус больше, чем вчера, возле Одессы - до 28.
8 августа вода в Днепре прогрелась до 27 градусов. Азовское море в районе Бердянска и Мариуполя прогрелось до 28 градусов, прохладнее море возле Кирилловки и Геническа - 26.
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