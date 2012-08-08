Вода в Черном море прогрелась до рекордной отметки

11:58, 08 августа 2012
Общество
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Температура воды в Черном море возле Николаева бьет все рекорды: сегодня здесь зафиксировали 29 градусов.

Спека

Об этом сообщает ТСН.

В Евпатории море прогрелось до 27 градусов, что на градус больше, чем вчера, возле Одессы - до 28.

8 августа вода в Днепре прогрелась до 27 градусов. Азовское море в районе Бердянска и Мариуполя прогрелось до 28 градусов, прохладнее море возле Кирилловки и Геническа - 26.

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