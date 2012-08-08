Топ-10 угроз для Украины (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного в июле Социологической группой «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, дальше в рейтинге угроз: экологические катастрофы (17%), рост преступности (16%), обесценивание гривни (15%), раскол страны (13%), возможная потеря Независимости (11%) и массовая миграция украинцев за границу (10%).

Менее 10% опрошенных считают, что Украине угрожает ухудшение уровня образования, демографический кризис, антиконституционный переворот, угроза гражданской войны, потеря контроля над украинской ГТС. Около 3% опрошенных считают, что Украине угрожает военная угроза со стороны России и терроризм, 1% боится военной угрозы со стороны Запада.

Лишь 3% опрошенных украинцев не чувствуют ни одной из приведенных угроз.

В то же время социологи отмечают уменьшение опасений граждан относительно экономических угроз. Так, по сравнению с предыдущим исследованием (март 2011 года) у граждан Украины ощутимо уменьшилось ощущение угрозы экономического упадка (с 53 до 41%). Тенденция присуща для всех регионов.

Также несколько уменьшились опасения относительно роста безработицы (с 47 до 44%), хотя в Центре и на Донбассе ощущения угрозы, наоборот, выросло, а также везде, кроме Запада, уменьшились страхи относительно обесценивания гривни (с 23 до 15%).

В тоже время выросло ощущение угрозы ухудшения медицинского обслуживания (с 15 до 20%), особенно в Центре, на Юге и Донбассе. Также выросли опасения относительно экологических катастроф (с 13 до 17%), роста преступности (с 13 до 16%), произвола властей (с 23 до 25%) и деградации населения (с 18 до 20%).

При этом, по сравнению с прошлым годом, почти в 1,5 раза выросли опасения граждан относительно раскола страны (с 9 до 13%), причем как на Западе (с 8 до 18%), так и на Востоке (с 5 до 13%) страны. Также несколько выросли опасения относительно возможной потери Независимости Украины (с 9 до 11%) - как на Западе (с 21 до 28%), так и на Востоке (с 4 до 9%). При этом уменьшилось ощущение угрозы гражданской войны, и выросли – относительно антиконституционного переворота.

Роста безработицы больше других боятся сторонники партии «Украина – Вперед!» и «неопределившиеся», экономического упадка – «Батькивщины» и КПУ. Произвола властей – «Батькивщины» и «Свободы», деградации населения – «Свободы» и КПУ, ухудшения медицинского обеспечения – сторонники Партии регионов и партии «Украина – Вперед!», экологических катастроф – Партии регионов, обесценивания гривни и массовой миграции украинцев за границу – сторонники «УДАРа», ухудшения уровня образования и демографического кризиса – партии «Украина – Вперед!».

Каждый третий сторонник «Свободы» считает, что Украине угрожает потеря независимости, каждый шестой – угроза гражданской войны и антиконституционный переворот, каждый десятый – военная угроза со стороны России. Угрозу терроризма больше всего ощущают сторонники партии «Украина – Вперед!».

В то же время каждый десятый сторонник Партии регионов считает, что Украине ничего не угрожает.

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Исследование проводилось 14–27 июля 2012 г. Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face)

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30%, - не более 2%, для значений, близких к 10% - не более 1,3%, для значений, близких к 5%, - не более 1%.