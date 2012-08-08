"Дом Шевченко" выкупят за 100 тысяч гривен
06:19, 08 августа 2012Общество
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В селе Мошны Черкасской области, в доме, куда в 1859 году привезли после ареста в Прохоровке Тараса Шевченко, создадут музей поэта.
Как сообщили «Комментариям» в Черкасской облгосадминистрации, создание музея будет приурочено к 200-летию со дня рождения Кобзаря. На сессии облсовета депутаты приняли решение о выделении средств на приобретение дома. Сам дом оценен в 32,5 тыс. грн., а земельный участок - в 67,5 тыс. грн.
«Дом переходит в собственность Мошневской сельского совета. Вскоре в нем начнутся ремонтные работы, после завершения которых здесь будет обустроена музейное помещение и представлена экспозиция», – отметили в обладминистрации.
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