Два украинских предприятия отказались от российского рынка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор, РФ).

«В соответствии с обращением главы ветеринарно-фитосанитарной службы Украины Владимира Горжеева, Россельхознадзор исключил из Реестра организаций, обладающих правом ввоза товаров, поднадзорных государственному ветеринарному надзору, украинские предприятия ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский», - говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что во время недавно состоявшегося визита в Украину специалистов Россельхознадзора и ветеринарных надзорных служб Белоруссии и Казахстана планировалось проинспектировать 31 предприятие, однако два предприятия, предварительно включенные в программу, отказались от проверки.

Также сообщается, что председатель Госветфитослужбы Украины В.Горжеев уведомил Россельхознадзор о готовности украинских специалистов посетить с инспекционной проверкой ОАО «Липецкий хладокомбинат» и ОАО «Белгородский хладокомбинат», заинтересованные в поставке продукции на украинский рынок.

Сроки визита будут согласованы в рабочем порядке.