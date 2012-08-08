В Севастополе построят 3 тысячи квартир для российских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир Яцуба во время аппаратного совещания.

«Руководство Министерства обороны Российской Федерации окончательно приняло решение об увеличении объемов строительства жилья в бухте Казачьей на 800 квартир. Вопросы финансирования решены. Нам нужно ускорить вопросы, связанные со строительством школы и детского садика», – отметил В.Яцуба.

По информации пресс-службы Севастопольской ГГА, накануне Дня флота в ходе встречи с членами правления Общественного совета при Минобороны В.Яцуба рассказал, что Черноморским флотом и его подразделениями в Казачьей бухте планируется ввести в эксплуатацию 3 тысячи квартир (ранее сообщалось о строительстве более 2 тыс квартир – УНИАН).

«Мы с министром обороны России осмотрели строительные площадки в Казачьей бухте, после чего Министром было принято решение о выделении 90 млн грн на строительство школы и 36 млн грн - детского садика. Кроме того, был решен вопрос подведения к данной строительной площадке газа. Технические условия «Севастопольгаза» для подключения новых домов РФ составляли 130 млн грн. Мной была решена данная проблема, и российская сторона была освобождена от уплаты этих средств», - отметил председатель СГГА.

В.Яцуба тогда также пообещал, что в микрорайоне «Бухта Казачья» будет установлен памятник бывшему главнокомандующему ВМФ СССР адмиралу флота Советского Союза Сергею Горшкову, а после завершения строительства нового микрорайона здесь появятся бульвар и улица имени Горшкова.