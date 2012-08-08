В Афинах задержали гражданку Украины

03:02, 08 августа 2012
Общество
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В Греческой Республике в ходе пограничного оформления пассажиров авиарейса Киев-Афины в аэропорту Афин была арестована гражданка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

Он сообщил, что, по информации органов внутренних дел Греческой Республики, основанием для ареста был запрос Интерпола в Республике Перу. Гражданка Украины обвиняется властью Республики Перу в попытке высылки почтовым отправлением из Лимы в Киев в период с 15 июня по 15 августа 2009 рок наркотического вещества – 280 г кокаина.

По словам А.Дикусарова, в этот период, как объяснила сама гражданка Украины, она находилась в Перу с целью туризма.

По состоянию на 6 августа украинка находится под арестом в полицейском участке аэропорта Афин.

А.Дикусаров сообщил, что Министерство юстиции Греческой Республики ожидает поступления от перуанской стороны материалов экстрадиционного дела украинки для принятия решения по существу.

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