В Афинах задержали гражданку Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

Он сообщил, что, по информации органов внутренних дел Греческой Республики, основанием для ареста был запрос Интерпола в Республике Перу. Гражданка Украины обвиняется властью Республики Перу в попытке высылки почтовым отправлением из Лимы в Киев в период с 15 июня по 15 августа 2009 рок наркотического вещества – 280 г кокаина.

По словам А.Дикусарова, в этот период, как объяснила сама гражданка Украины, она находилась в Перу с целью туризма.

По состоянию на 6 августа украинка находится под арестом в полицейском участке аэропорта Афин.

А.Дикусаров сообщил, что Министерство юстиции Греческой Республики ожидает поступления от перуанской стороны материалов экстрадиционного дела украинки для принятия решения по существу.