Девушка выпала с шестого этажа
02:08, 08 августа 2012Общество
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В Виннице 19-летняя девушка выпала с 6-го этажа жилого дома и осталась жива.
Об этом сообщает пресс-служба теруправления МЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, 6 августа с 6-го этажа жилого дома по улице К.Маркса, 48 а при неизвестных обстоятельствах выпала 19-летняя местная жительница.
Пострадавшая была доставлена работниками скорой помощи в городскую клиническую больницу №2 с диагнозом «политравма».
Состояние потерпевшей стабильно тяжелое. Обстоятельства выясняются.
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