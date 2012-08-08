Табачник формирует Молодежный совет при Кабмине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как отмечается в сообщении, во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 20 июня в 2012 г. №673 «Об образовании Молодежного совета», с целью привлечения молодежи к решению вопросов социально-экономического развития государства и формирования молодой политической элиты министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник подписал приказ «О мерах по формированию состава Молодежного совета».

Молодежный совет является временным консультативным, совещательным органом Кабинета Министров Украины.

В соответствии с отмеченным приказом утверждено Положение о конкурсе по формированию состава Совета и создана конкурсная комиссия.

Прием документов на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины до 20 августа 2012 года по адресу: 01135, г. Киев, проспект Победы, 10.