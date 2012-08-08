Оппозиция просит студентов сообщать об урезанных стипендиях

Об этом заявил народный депутат, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей Павловский, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По словам депутата, грабеж студентов произойдет в соответствии с постановлением правительства от 13 июня 2012 года №526, которое меняет порядок индексации стипендий. В соответствии с документом, Кабмин в июле-августе отнимет у каждого студента по 200 грн, а в общей сложности, за весь летний период ограбит студентов на 100 млн. грн.

А.Павловский напомнил, что оппозиционные молодежные организации недавно пикетировали правительство с целью защиты прав студентов, требуя вернуть украденные стипендии и уволить ответственных членов правительства.

По словам депутата, в ответ Кабмин, задним числом, внес изменения в постановление от 5 марта 2008 г. №165, которыми поднял лишь базовую стипендию, но не внес изменения в постановление о порядке индексации стипендии.

«Вместо того, чтобы сначала увеличить базовую стипендию, а затем изменить порядок ее индексации, власть сделала все наоборот», - заявил А.Павловский.

При этом, по его словам, увеличение базовой стипендии с 1 сентября, власть будет преподносить как «улучшение жизни студентов уже сегодня», хотя в действительности стипендия в денежном эквиваленте не меняется.

Народный депутат обратил внимание на то, что принятая в 2008 году правительством Юлии Тимошенко базовая ставка стипендии составляла 90% прожиточного минимума, а также предусматривалась ежегодная индексация стипендии на уровень инфляции.

«Вместо того, чтобы удерживать стипендию на том же уровне, власть снизила ее до 70 % от прожиточного минимума», - сказал народный депутат.

А.Павловский заявил, что Объединенная оппозиция «Батькивщина» требует от правительства немедленно выполнить требования молодежных и студенческих организаций, которые требуют вернуть стипендию, которую недополучили студенты за летний период и уволить ответственных членов правительства, которые инициируют подобные преступные постановления.

Объединенная оппозиция призывает всех студентов Украины сообщать о фактах невыплаты стипендии в полном объеме на «горячую линию» 0-800-50-40-40.