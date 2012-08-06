Госстат зафиксировал дефляцию в июле

По информации Госстата, инфляция в январе-июле 2012 года, против соответствующего периода 2011 года, составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2012 года по сравнению с маем 2012 года зафиксирована дефляция 0,3%, против июня 2011 года — 1,2%.

В Украине в июле 2011 года против июня 2011 года зафиксирована дефляция — 1,3%, против июля 2010 года — инфляция 10,6%, за 7 месяцев 2011 года (июль 2011 года против декабря 2010 года) — рост цен составил 4,6%

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.