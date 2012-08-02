Хирурги выступили в защиту коллеги, обвиненного в смерти пациентки

Как передает корреспондент УНИАН, под соответствующим обращением подписались 582 хирурга и врача хирургического профиля Хмельницкой области.

“Мы обращаемся к медицинской общественности и рядовым гражданам Хмельницкой области и Украины с просьбой не допустить травли и унижения в средствах массовой информации личности высококвалифицированного специалиста, хирурга высшей категории, заслуженного врача Украины, декана факультета усовершенствования врачей, доктора медицинских наук, профессора, главного хирурга управления здравоохранения нашей области, депутата областного совета Суходоли Анатолия Ивановича”, - говорится в тексте обращения.

По мнению хирургов региона, необоснованные обвинения не только унижают достоинство врача, но и подрывают доверие к врачам в целом и порождают нездоровые настроения в гражданском обществе.

Они подчеркнули, что А.Суходоля провел более 10 тыс. операций и спас тысячи людей.

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Как сообщал УНИАН, главному хирургу Хмельницкой области А.Суходоле запретили оперировать в Хмельницкой областной больнице.

“То, что он будет отстранен сейчас от каких-либо оперативных вмешательств в областной и районной больницах, он оперировать не будет – это так”, - сказал 26 июля первый заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации Вадим Гавришко.

“Мы поступим так, как требует закон. По этому случаю начато расследование и оно находится на контроле у правоохранительных органов и лично у председателя облгосадминистрации”, - отметил В.Гавришко.

Причиной скандала, в который попал известный хирург А.Суходоля, стала гибель 26-летней жительницы райцентра Белогорье (Хмельницкая область). Молодая учительница умерла после операции по удалению кисты на печени, которую проводил хирург области в собственной частной клинике.

Родственники женщины обвиняют в смерти врачей, А.Суходоля - вину медиков отвергает.

В настоящее время делом занимается милиция. Правоохранители будут выяснять, кто виноват в том, что женщина умерла, и будут решать, возбуждать ли против профессора А.Суходоли уголовное дело.