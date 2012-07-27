Синод РПЦ установил еще один церковный праздник - Собор Киевских святых

Священный синод Русской православной церкви установил общецерковный праздник - чествование Собора Киевских святых.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской православной церкви.

Соответствующее решение принято на заседании священного синода РПЦ, которое состоялось в Святой Киево-Печерской лавре. Своим решением синод поддержал предложение предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Владимира относительно внесения в общецерковный месяцеслов РПЦ Дня памяти обретения честных мощей священномученика Владимира и Собора Киевских святых.

Священный Синод РПЦ постановил праздновать Собор Киевских святых в День памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля и отмечать день обретения мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, расстрелянного большевиками, 27 июня.

Сайт УПЦ представляет список Собора Киевских святых, в который, в частности, вошли князь Владимир, княгиня Ольга, епископы и митрополиты, а также все святые Киево-Печерские.