В Сумах регионал предложил напоить голубей алкоголем и депортировать
15:41, 23 июля 2012Общество
2785 0
И.о. заммэра Сум, секретарь Сумского горсовета и глава городской организации Партии регионов Алексей Мовчан предложил способ борьбы с голубями на ул. Соборной на оперативном совещании в мэрии 23 июля.
Главный регионал Сум предложил оригинальный метод избавления от голубей
«Скоро День города, а у нас вокруг памятника Шевченко слой, сами знаете чего от голубей», – обратился Мовчан к замначальника Заречной райадминистрации Светлане Карповой, пишет Обком.
Далее Мовчан выдал свое ноу-хау: - Давайте накормим их хлебом, смоченным в вине. Потом вывезем куда-нибудь, а на следующий день они проснутся.
В ответ на замечание, что это негуманно, Мовчан ответил, что так делают в Почаевской Лавре. «Сам видел», - добавил регионал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter