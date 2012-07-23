В Сумах регионал предложил напоить голубей алкоголем и депортировать

15:41, 23 июля 2012
Общество
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И.о. заммэра Сум, секретарь Сумского горсовета и глава городской организации Партии регионов Алексей Мовчан предложил способ борьбы с голубями на ул. Соборной на оперативном совещании в мэрии 23 июля.

Главній регионал Сум предложить свой метод, как избавиться от голубей

«Скоро День города, а у нас вокруг памятника Шевченко слой, сами знаете чего от голубей», – обратился Мовчан к замначальника Заречной райадминистрации Светлане Карповой, пишет Обком.

Далее Мовчан выдал свое ноу-хау: - Давайте накормим их хлебом, смоченным в вине. Потом вывезем куда-нибудь, а на следующий день они проснутся.

В ответ на замечание, что это негуманно, Мовчан ответил, что так делают в Почаевской Лавре. «Сам видел», - добавил регионал.

 

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