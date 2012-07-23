В Сумах регионал предложил напоить голубей алкоголем и депортировать

«Скоро День города, а у нас вокруг памятника Шевченко слой, сами знаете чего от голубей», – обратился Мовчан к замначальника Заречной райадминистрации Светлане Карповой, пишет Обком.

Далее Мовчан выдал свое ноу-хау: - Давайте накормим их хлебом, смоченным в вине. Потом вывезем куда-нибудь, а на следующий день они проснутся.

В ответ на замечание, что это негуманно, Мовчан ответил, что так делают в Почаевской Лавре. «Сам видел», - добавил регионал.