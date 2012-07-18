Умер мужчина, избитый сельским головой

Об этом сообщил УНИАН начальник следственного управления УМВД Украины в Житомирской области Василий Дячук.

«При таких обстоятельствах в день смерти потерпевшего уголовное дело, возбужденное по факту, было переквалифицировано с ч.1 на ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Следственное управление УМВД Украины в области приняло дело в производство. В рамках расследования продолжаются экспертизы, по результатам которых будут выяснены обстоятельства и причины, которые привели к трагедии», - сказал В.Дячук.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 31-летнего мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой и лицевой травмы.

"Если будет установлена причастность к преступлению сельского головы, как утверждают местные жители, материалы уголовного дела, согласно действующему законодательству, в кратчайшие сроки будут переданы в областную прокуратуру для принятия решения о возбуждении уголовного дела относительно конкретного лица", - добавил В.Дячук.

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Как сообщалось, молодой человек попал в больницу после конфликта с сельским головой с. Городище Черняховского района с 8 на 9 июля.

Местные СМИ отмечали, что односельчане беспокоятся за судьбу пострадавшего и опасаются, что сельский голова может избежать наказания.

Черняховским районным отделом УМВД Украины в области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

17 июля мужчина скончался в больнице.

Прокуратура Житомирской области сообщила, что «усилила надзор за расследованием уголовного дела о нанесении тяжких травм жителю села Городище Черняховского района. В частности, прокуратурой области с целью повышения эффективности досудебного следствия по этому делу приняты дополнительные меры».