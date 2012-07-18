Фонд Ахметова продолжает создавать детские дома семейного типа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда, в рамках реализации проекта «Сиротству - нет!» Фонд Ахметова и ФК «Шахтер» 13 июля приобрели в Донецке дом для семьи Зарецких, которая воспитывает семерых детей – трех собственных и четверых приемных. Общая площадь дома составляет – 258,2 кв. м., жилая - 140,7 кв. м. В доме - 6 жилых комнат, земельный участок 6 соток. На основе дома планируется создание детского дома семейного типа, подчеркнули в фонде.

По словам руководителя программы «Сиротству - нет!» Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарьи Касьяновой, на сегодня существуют два параллельных пути развития семейных форм воспитания.

«Это предупреждение сиротства, то есть поддержка семей, оказавшихся в сложном положении и создание необходимых условий для развития национального усыновления и семейных форм воспитания, а это поддержка и создание условий для детских домов семейного типа и приемных семей. Фонд уверен, что совместная акция с ФК «Шахтером» станет хорошей традицией и будет продолжена в других областях Украины», - отметила Д Касьянова.

В свою очередь главный тренер ФК «Шахтер» Мирча Луческу заявил, что для клуба «Шахтер» проект «Сиротству нет!» очень важен.

«И команда, и я лично решили купить дом для молодой семьи, которая воспитывает приемных детей. Мы на этом не остановимся, а будем делать все возможное, чтобы помогать сиротам. Это не единичный жест. Мы будем пытаться и дальше быть рядом с такими детьми и следовать философии нашего президента, Рината Ахметова, который первым занялся этой социальной проблемой», - отметил М.Луческу.

В «Развитии Украины» также сообщили, что на днях на Львовщине, в селе Молошковичи (Яворовский район), был открыт детский дом семейного типа (ДДСТ) для семьи Калыняк, в которой воспитывается девять детей - трое родных и шесть приемных.

Фонд Рината Ахметова совместно со службой по делам детей Львовской областной администрации содействовал в создании ДДСТ, а также оказал семье благотворительную помощь в размере 40 000 грн.

Во время торжественного открытия ДДСТ глава Львовской областной государственной администрации Михаил Костюк подчеркнул: «Эта семья взяла на себя огромную ответственность, это - настоящий бескорыстный подвиг. Вы будете прекрасным примером надлежащего воспитания детей! Мы же, в свою очередь, должны работать с проблемными семьями, чтобы не допускать ситуаций, когда дети остаются без опеки. Однако, если же ситуация безвыходная, в таком случае детские дома семейного типа - это оптимальный вариант для жизни и воспитания детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки».

Директор Благотворительного фонда Р.Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный отметил, что это первый детский дом семейного типа, созданный при поддержке фонда Рината Ахметова во Львовской области.

«Каждая новая семья или новый детский дом семейного типа, созданный при нашем участии, еще раз подтверждает, что деятельность Фонда ведется в правильном направлении и что наилучшего результата можно достичь в результате сотрудничества государственных органов власти и благотворительных организаций», - отметил А.Заболотный.

Как отметили в Фонде, программа «Развитие семейных форм воспитания» запущена Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» 1 июня 2008 года. Фонд делает все возможное для того, чтобы ребенок жил и воспитывался в семье: способствует национальному усыновлению, оказывает поддержку приемным семьям и детским домам семейного типа, в том числе и материальную; сотрудничает с детскими интернатными учреждениями с целью предотвращения социального сиротства.

За время реализации программы Фонд Ахметова:

Разработал и запустил первый национальный Интернет-портал по вопросам усыновления «Сиротству – нет!». На июль 2012 года при помощи Всеукраинского портала национального усыновления www.sirotstvy.net 3961 ребенок был устроен в семью.

Фонд совместно с Украинским центром социальных реформ, Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и при поддержке «Главред-медиа» провели исследование «Жизненный путь выпускников интернатных учреждений, детских домов семейного типа и приемных семей».

Определил и проанализировал причины социального сиротства и отношение населения к вопросам опеки, усыновления детей-сирот. Результаты представлены в социально-демографическом исследовании, которое было проведено совместно с «Украинским центром социальных реформ».

Инициировал разработку Закона Украины «Про организационно-правовые меры деятельности органов опеки и попечительства». Новый закон будет регулировать защиту прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей инвалидов и взрослых нетрудоспособных граждан.

Создал четыре детских дома семейного типа в Донецкой области.

Начал всеукраинскую кампанию «Цій дитині потрібна родина». Проект реализуется в партнерстве с общественной организацией «Магнолия», телеканалами ИНТЕР, СТБ и 14 региональными каналами.

Открыл горячую телефонную линию по вопросам усыновления. По номеру 0 800 50 14 14, можно получить бесплатно консультацию специалиста по вопросам национального усыновления. Каждую неделю на этот номер поступает более 100 звонков из всей Украины.