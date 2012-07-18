Активисты под Украинским домом прекращают голодовку за язык

Об этом сообщил УНИАН один из голодающих Роман.

По его словам, такое решение принято затем, чтобы голодающие продлили акцию в защиту украинского языка, а также в связи с ухудшением состояния их здоровья.

Акция длилась семь дней, за это время голодали 16 человек, в том числе по состоянию на сегодняшнее утро - 10.

"Поскольку власть не прореагировала ни на одно обращение голодающих, а продолжать голодать - это уже переходило границы физической возможности, Комитет защиты украинского языка обратился с просьбой, в связи с отсутствием реакции власти, переходить к другим формам протеста - организовывать акции. И таким образом перевести протест в другую форму ради сохранения здоровья людей", - сказал один из координаторов акции в защиту украинского языка Тарас Пушкарь.

Он сообщил, что возле Украинского дома четверо представителей Коалиции участников революции продолжают голодовку.

"Эта организация зарекомендовада себя определенным, не очень хорошим образом. Это, по сути, движение за то, чтобы процесс передачи эстафеты общественным организациям определенным образом дискредитировать", - отметил Т.Пушкарь.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон "О принципах государственной языковой политики", повлекшем волну протестов по всей Украине.

В тот же день возле Украинского дома была объявлена бессрочная голодовка против языкового закона.