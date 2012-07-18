В Киев съедется православный мир

В Украину на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Крещения Руси и 20-летия предстоятельского служения митрополита Киевского и всея Украины Владимира, которые состоятся 26-28 июля, прибудут представители 13 из 15 поместных православных церквей мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Коваленко.

В частности, он напомнил, что 27-28 июля Украинская православная церковь будет отмечать несколько событий: 20-летие предстоятельского служения Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, День Крещения Киевской Руси, День памяти святого равноапостольного князя Владимира и Собор Киевских святых. Торжества возглавит патриарх Московский и всей Руси Кирилл, который будет находиться в Украине с 26 по 28 июля.

Также по приглашению Митрополита Владимира в праздничных мероприятиях примут участие представители 13 из 15 поместных православных церквей мира – Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской, Антиохийской, Грузинской, Кипрской, Болгарской, Польской, Элладской.

Прибытие патриарха Кирилла ожидается около 10 часов утра 26 июля. Затем он встретится с митрополитом Киевским и Всея Украины Владимиром и примет участие в заседании Священного синода Русской православной церкви.

27 июля продлится заседание Священного синода РПЦ, затем состоится молебен на Владимирской горке, после чего пройдет торжественная академия по случаю 20-летия предстоятельского служения митрополита Киевского и Всея Украины Владимира.

В этот же день состоится всенощная в Киево-Печерской Лавре.

28 июля, когда будут отмечаться День Крещения Руси и День святого равноапостольного князя Владимира, состоится встреча митрополита Владимира и патриарха Кирилла в Киево-Печерской Лавре, где пройдет божественная литургия на площади перед Успенским собором.