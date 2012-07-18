Суд над васильковскими «террористами» перенесли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социал-национальной ассамблеи, судебное заседание начнется в 14.00.

Судебное рассмотрение дела начнется с продолжения допроса свидетеля Анатолия Боровика.

"На прошлом заседании, которое состоялось 16 июля, судья Юрий Бурбела отклонил ходатайство подсудимого Игоря Мосийчука о немедленной госпитализации, мотивируя это тем, что в Лукьяновском СИЗО есть все необходимое медицинское оборудование и соответствующие медицинские специалисты для диагностики и лечения болезней подсудимого", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. Как заявляют адвокаты, это происходило с серьезными нарушениями мер безопасности: людей из помещения не эвакуировали, а специалист-взрывотехник выносил устройство без защитного костюма, лишь в латексных перчатках. После этого работники СБУ задержали 5 человек. На следующее утро всех отпустили.

23 августа Управление СБУ в Киевской области по факту возбудило уголовное дело. Вечером того же дня сотрудники СБУ задержали отпущенных накануне депутата Васильковского горсовета С.Бевза и помощника депутата В.Шпару. 24 августа задержали еще одного депутата горсовета И.Мосийчука.

В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, а именно взрыва памятника Ленину в городе Борисполь Киевской области. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского горсовета.

26 августа всех троих задержанных Соломенский райсуд Киева арестовал на 2 месяца. 18 октября срок содержания под стражей на время следствия продлили до 4 месяцев.

Во время следствия двое свидетелей Алексей Чернега и Юрий Бойко заявили о давлении и истязаниях со стороны работников СБУ с целью получения необходимых показаний против арестованных. Свидетели отказались от своих неправдивых показаний, поскольку они были получены запрещенными УПК методами. В январе 2012 года телеканал ТВi подготовил сюжет, в котором фигурирует отснятый скрытой камерой разговор оперуполномоченного СБУ Дмитрия Ермаковича и свидетеля Ю.Бойко. Работник спецслужбы оказывал давление на свидетеля, чтобы тот изменил показания и снова свидетельствовал против арестованных.

С 16 декабря 2011 года дело находится на рассмотрении Киево-Святошинского райсуда Киевской области. Со времени задержания подсудимые И.Мосийчук, С.Бевз и В.Шпара больше 8 месяцев находятся под арестом в Лукьяновском СИЗО.