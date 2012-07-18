На набережную Киева снова возвращаются дебаркадеры

Недавно на воде недалеко от речпорта появился двухэтажный гриль-ресторан, пишет «Сегодня».

Новое плавучее заведение появилось на шестом причале. «Ресторан: европейская кухня и гриль-меню», — гласит вывеска. Заведение существенно отличается от тех огромных дебаркадеров в виде старинных кораблей и стеклянных замков, которые стояли здесь раньше. Новичок — это двухэтажное стеклянно-металлическое сооружение, построенное на понтоне. «Не ваше дело, есть ли у нас разрешение или нет», — грубо ответил работник на вопрос о том, как же, вопреки запрету, ресторан появился.

Напомним, в 2010 году набережную в буквальном смысле слова зачистили от дебаркадеров. Причины называли разные: нет разрешений на стоянку, загрязняют Днепр, сбрасывая отходы в реку, а их техсостояние таково, что со дня на день могут пострадать люди.

«Никаких разрешений на установку дебаркадеров не выдавалось. Если новый ресторан появился на причале, то ему, скорее всего, выдали разрешение в Администрации речных портов. Они должны были разрешить стоянку, как вы сказали, «понтона с рестораном», — заявили в КП «Плесо».

В Администрации речных портов затруднились ответить, что за новинка на шестом причале: «Мы слышали об этом, но не знаем, откуда оно взялось. Проверим».

Выяснить, как все-таки появился ресторан на воде, журналисты решили с помощью эксперимента — попытались установить свой дебаркадер на набережной.

В приемной КП «Плесо» дали телефон одного из работников, который должен был дать консультацию.

«Это возможно. Но установить его именно на Почтовой — очень тяжелая задача. Это же набережная. Вы же представляете, кто за этим стоит?! — сказал нам чиновник. — Короче, вам нужно предоставить очень много документов. Наше предприятие отвечает за все, что творится на воде, и мы имеем право решать вопросы с размещением. Но причалы принадлежат другой госструктуре. Вам нужно с ними отдельно договариваться. Но набережная Днепра — очень лакомый кусок. Там все хотят пришвартовать свои дебаркадеры — уже очередь из таких. Где именно вы хотите стоять? Возможно, мы найдем другое, тоже привлекательное, место для вас».

О ценах за место рассказал один из владельцев «изгнанного» с набережной дебаркадера. «Вернуться на набережную можно только за большие деньги. Это несколько сотен тысяч гривен. Для нас это просто неподъемные деньги, поэтому мы вынуждены были закрыть этот бизнес», — признался он.

Замглавы КГГА Михаил Кучук сказал, что возвращение дебаркадеров невозможно до тех пор, пока не будут приняты изменения к законам. «Мы получили письмо от генпрокурора, в котором говорится, что нет каких-то утвержденных правил и норм, которые позволяли бы пришвартоваться дебаркадерам на набережной. Поэтому никаких законных оснований работать там плавучим ресторанам и отелям нет. Сначала нужно прописать нормы для деятельности заведений на воде, тогда можно будет о чем-то говорить», — говорит Кучук.