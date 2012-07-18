Женщина разбила дверь банка, чтобы спрятаться от личных проблем в тюрьме

В Харькове женщина разбила дверь отделения банка, чтобы спрятаться от личных проблем в тюрьме.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, сигнал о срабатывании охранной сигнализации в одном из банковских отделений поступил на пульт централизованного наблюдения Управления Государственной службы охраны при областной милиции.

Прибыв за считанные минуты по указанному адресу, милиционеры спецподразделения групп задержания УГСО увидели у разбитых входных дверей отделения банка женщину, которая сидела на земле неподалеку и находилась в состоянии сильного стресса. 32-летняя женщина рассказала, что вечером после очередного семейного скандала просто ушла из дома, а, проходя мимо банковского отделения, схватила кирпич и бросила его в стеклянную дверь. Таким образом она якобы стремилась спрятаться от личных проблем в тюрьме.

Продолжаются следственные действия для вынесения надлежащего процессуального решения.