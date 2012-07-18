Большинству украинцев здоровая пища не по карману

По данным Госкомстата Украины за 2011 год, среднестатистический украинец потратил на питание 53% своих доходов. Для сравнения, в странах Евросоюза, пища занимает не более 20% месячного заработка.

"Чем больше процент, который идет в пищу, в общем доходе среднестатистической семьи, тем беднее государство. Обратите внимание, в социально развитых странах, например, в Великобритании на еду уходит не более 10% доходов семьи, в Германии - 12 %, в США всего 7% ", - рассказала ТСН Мария Лысенко, член общественной организации" Здоровье ".

В последнем рейтинге качества пищевых продуктов, который недавно составил The Economist Intelligence Unit, Украина заняла 44 место, опередив Таиланд, Болгарию, Перу, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан. Следующими в списке шли: Эфиопия и Конго - то есть страны с очень низким уровнем жизни.

"Среднестатистический украинец в ​​день съедает около 40 грамм белка, а нужно вдвое больше. В рационе наших граждан не хватает сыра, творога, молока и рыбы", - говорит диетолог Анна Ковальчук.

Отдельного внимания заслуживает качество продуктов питания.

"В Украине действуют советские стандарты, и они сами по себе неплохие. Но украинские производители находят пробелы в законодательстве, а система контроля у нас несовершенна", - говорит Мария Лысенко. Ссылаясь на данные Госпотребинспекции, она утверждает, что в Украине, например, около 97% колбасных изделий содержат синтетические вещества и различные красители. То же касается и других продуктов.

"Производители щедро добавляют химию в свою продукцию. Как вы думаете, что нужно добавить в молоко, чтобы оно месяц не скисало? А в колбасе и сосисках думаете - мясо? Там перетертые кожа и кости", - уверена Татьяна Г., начальник отдела по контролю за качеством продуктов торговой сети. Большинство добавок, входящих в состав продуктов в Украине, используют и в ЕС.

Правда, там закон обязывает производителя писать на упаковке все химические элементы, которые добавляются в продукт, с указанием Е-кодов. В Украине производители лукавят: например, если в продукте содержится глутаминат натрия (Е-621), на этикетке пишут "усилитель вкуса".

Кроме этого, производители часто (по информации Госпотребстандарта почти в 80% случаев) покупателя вводят в заблуждение - они заменяют ингредиенты более дешевыми и далеко не всегда безопасными для здоровья. Так, по данным Госпотребстандарта, больше всего фальсификата обнаруживают в мясной и молочной продукции. В молоке, сливочном масле, твердом сыре и сметане часто находят растительные жиры, которых там быть не должно, в колбасах и сосисках - сою, красители и консерванты. Всего за 2011 год специалистами Госпотребстандарта было проверено 200 тонн молочных продуктов. В результате 35% товара было забраковано и снято с реализации. На мясном рынке фальсификата не меньше. Из проверенных в прошлом году 400 тонн мясопродуктов забраковано 36%. Основные жалобы: больше, чем указано в составе, влаги в колбасе, наличие крахмала, несоответствия по микробиологии.