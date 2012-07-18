Приговор насильникам Макар вынесут через пару недель

Дело Оксаны Макар близится к завершению - по словам адвоката ее матери Николая Катеринчука, осталось 3-4 заседания (на это уйдет пара недель), и суд вынесет ее убийцам и насильникам приговор.

«У нас осталось 3 свидетеля, потом - экспертиза видео показаний подсудимых, дебаты и приговор», - сказал он газете "Сегодня".

На вчерашнем заседании обвиняемый Евгений Краснощек попытался выгородить своего подельника - Артема Погосяна, заявив, что тот не участвовал в изнасиловании Оксаны, а он и Максим Присяжнюк спали с девушкой с ее согласия. «Это не имеет отношения к делу. Он не видел, насиловал Погосян Макар или нет. Он потом сам сказал, что «свечку не держал». Именно Погосян сказал Краснощеку, что Оксана хочет их заложить, а Присяжнюк стал говорить, что не может сесть в тюрьму, - говорит Катеринчук, - Если бы он ее не насиловал, зачем он тогда принимал участие в ее убийстве: и лампочки выкручивал, и на шухере стоял, и тело помогал нести?». Зато, по словам адвоката, Краснощек взял на себя всю вину, кроме поджога.

А слова барменши Наталии Коваль о том, что Оксана ушла в ту роковую ночь из бара в обнимку с Краснощеком, а до того - согласилась на интим сразу с несколькими мужчинами, опроверг ее собственный муж, работающий официантом в той же «Рыбке». «Думаю, она просто обиделась на Оксану - она ей не выставила сухарики, а Макар, уходя из бара, показала ей фак», - считает Катеринчук.