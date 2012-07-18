Министр предостерег области от запрета на вывоз зерна

Более того, подобный запрет может привести к уменьшению объема инвестиций и сказаться на динамике развития аграрного сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк во время рабочей поездки в Черкасскую область.

«От запрета на вывоз зерна за пределы области потеряют лишь эти регионы, и не только сейчас, но и в будущем, поскольку это скажется на динамике развития аграрного сектора. Любой запрет приводит к тому, что инвестор уменьшает объем инвестиций, а новые никогда туда не придут», - подчеркнул министр.

По мнению главы ведомства, никаких причин для принятия таких решений нет.

«Сегодня государство, имея Аграрный фонд, государственный и региональные резервы, полностью обеспечивает продовольственным зерном внутренний рынок. А ограничение свободного движения зерна может привести к тому, что в будущем области не смогут использовать потенциал аграрного сектора в экономике своего региона», - отметил Н.Присяжнюк.

Напомним, Минагропрод прогнозирует в текущем году производство зерна в объеме 45-47 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.