Прокуратура спасла всю рыбу в реке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, ведомство проводит проверку по факту нарушения законодательства в ходе реконструкции на Тернопольском водохранилище, которое повлекло понижение уровня воды в реке Серет.

Установлено, что на Тернопольском водохранилище выполняется ремонт набережной и очистка прибрежной акватории в связи с проведением в августе этого года чемпионата мира по водно-моторному спорту. Выполнение этого комплекса мероприятий требует понижения уровня воды от проектных отметок на 0,5 м.

В ходе проведения указанных работ работники эксплуатирующей организации допустили техническую ошибку, в результате чего 16 июля прекратился сброс воды из водохранилища в нижний бьеф. Река Серет в районе гидропарка обмелела, что вызвало опасность массовой гибели рыбы.

Благодаря оперативному вмешательству работников прокуратуры области и природоохранных органов приняты действенные меры по обеспечению регулирования сброса воды. К утру 17 июля гидроэкологическая ситуация на реке Серет и водоемах гидропарка стабилизировалась. Удалось предотвратить массовую гибель живых водных ресурсов.

По указанному факту прокуратурой области организовано проведение проверки. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.