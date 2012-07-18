У тюрьмы свои секреты, и они охраняются
00:44, 18 июля 2012Общество
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В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины вскрыли факт разглашения сведений, составляющих государственную тайну.
Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Донецкой области, руководитель одного из учреждений Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области на протяжении 2011 года систематически нарушал специальный режим охраны секретных документов. В результате с секретными документами ознакомилось постороннее лицо.
Следователи УСБУ возбудили уголовное дело по ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины.
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