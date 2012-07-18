Метростроители грозят забастовкой под землей

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель предприятия на условиях анонимности. Он уточнил, что общая задолженность по зарплате метростроевцам составляет около 3 млн грн.

По его словам, 16 июля первая смена проходчиков подземного участка № 2 ствола № 14 «Днепрометростроя» - всего 35 человек - отказались работать, требуя вернуть зарплату, которую не выплачивают с февраля 2012 года. При этом, подчеркнул собеседник агентства, персонал по технологическому обслуживанию ствола не прекращал работу.

«После переговоров с первым заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации Вячеславом Задорожным акцию было решено прекратить, поскольку метростроевцам было обещано вернуть долги по зарплате до 25 июля. В противном случае будем бастовать», - заявил представитель "Днепрометростроя».

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Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк намерены выдать кредит на строительство Днепропетровского метрополитена на общую сумму 304 млн евро. Кредитное соглашение о предоставлении первого транша в 152 млн евро планируется подписать 25-29 июля в Лондоне во время заседания совета директоров ЕБРР.

Днепропетровский метрополитен имеет одну ветку с 6 станциями. В 2011 году правительство Украины приняло решение о достройке еще 3 станций метро вдоль центрального проспекта города.