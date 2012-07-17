Знаменитый киевский радиорынок могут перенести на Петровку

Сразу после Евро на радиорынке начались проверки, парализовавшие его работу, пишет «Сегодня». В милиции объяснили проверку наличием оперативной информации, что на рынке продают товары «с явными признаками преступного происхождения».

В Киевраде не исключают, что за чистками на рынке последует его закрытие на Кардачах и появление уже в другом виде и в другом месте.

«Года три назад обсуждался вопрос о переносе радиорынка на рынок «Петровка», где должны были построить большой крытый павильон для торговли радио- и IT-товарами. А землю на Кардачах отдать под жилую застройку. Однако этому проекту помешал кризис. Сейчас пришло время проект реанимировать. Не исключаю, что уже осенью мы можем к нему вернуться», — сказал депутат Киеврады Алексей Давиденко.