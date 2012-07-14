Огрызко: проблемы разграничения моря с Россией не существует

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции «Перспективы украинско-российских отношений: итоги встречи Януковича и Путина».

По словам В.Огрызко, подписанное президентами Украины и России Виктором Януковичем и Владимиром Путиным совместное заявление о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях не ставит точки в этом вопросе.

«Это сделано для того, чтобы хотя бы каким-то образом продемонстрировать определенное продвижение в развитии ситуации», - считает он.

«Если быть точным, то проблемы разграничения как таковой не существует. Еще при предыдущем правительстве мы подошли к тому, что Азовское море было абсолютно четко, спокойно и к выгоде обеих сторон разграничено», - добавил В.Огрызко.

По его словам, существуют международное морское право и специальная конвенция, в которой прописано «все, до последнего миллиметра», каким образом осуществляется делимитация.

«Если только иметь для этого политическую волю, то это можно сделать на протяжении нескольких месяцев, нарисовав все карты, измерив все градусы, все широты. Это не является проблемой, проблема только в том, хочет это сторона сделать, или нет», - сказал экс-министр иностранных дел.

По убеждению В.Огрызко, с Украиной «просто ведут игру, которая называется так: Украина - это какое-то непонятное политическое образование, которое должно так или иначе когда-то куда-то исчезнуть».

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Как сообщал УНИАН, 12 июля в Ялте Президенты Украины и России В.Янукович и В.Путин подписали совместное заявление о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.

В совместном заявлении отмечается, что стороны считают важным осуществить делимитацию морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе, в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, с учетом законных интересов обоих государств.

В этой связи стороны исходят из целесообразности после достижения согласия относительно всех упомянутых пространств заключить соответствующее двустороннее соглашение.

В документе также отмечается намерение сторон обеспечить сотрудничество в Азово-Керченской акватории, включая стабильную работу и развитие Керч-Еникальского канала путем создания украинско-российской корпорации по управлению этой судоходной артерией.

Россия и Украина в декабре 2003 года подписали Договор о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос совместного использования Азовского моря и Керченского пролива до сих пор не урегулирован. Украина настаивает на проведении линии деления на основе административной границы между бывшими РСФСР и УССР, которая обозначена на картах и планах. Российская сторона считает, что в соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками Союза не разграничивались.