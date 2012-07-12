Голодающая за украинский язык потеряла сознание - ее забрали в больницу
15:45, 12 июля 2012Общество
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«Скорая» забрала из-под Украинского дома 20-летнюю участницу голодовки против принятия языкового закона Анну Ющенко.
Анна Ющенко потеряла сознание. Фото из Facebook
«Анна целый день чувствовала себя плохо, ее тошнило, болела голова и трудно было ходить. Поэтому мы решили вызвать ей «скорую», - сообщила одна из участниц, передает Украинская правда.
По информации голодающих, «скорую» вызвали после того, как девушка потеряла сознание.
Сейчас ее забрали в областную больницу. Врачи пока не комментируют состояние здоровья девушки.
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