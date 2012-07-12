В пятницу в Украине наконец-то похолодает и пройдут дожди

В течение суток 13 июля в большинстве областей Украины атмосферные фронты обусловят ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, температура воздуха в среднем по стране составит днем до 19-23 градусов, на крайнем юге 23-30, а ночью от 15 до 22 градусов, на крайнем юге до 24, на западе температура снизится ночью до 9-14 градусов тепла.

В северных областях ночью в Житомирской, днем в Сумской области ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м /с. На Киевщине и Черниговщине без осадков. Температура ночью снизится до 15-19 градусов, днем до 22-26. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем местами ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 20-24 градуса, днем 25-30. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 20-22, днем 27-29 градусов. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью и днем в Хмельницкой и Ровенской областях ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, по остальным областям без осадков. Температура снизится ночью до 9-14 градусов, днем до19- 23. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью и днем местами ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-21 градус, днем похолодает до 23-29. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 13 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-20 градусов, днем 29-30.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Евпатории, Севастополя и Феодосии 24 градуса, в районе Ялты 25, в районе Одессы 27 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 13 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве без осадков. Температура ночью снизится до 10-12 градусов, днем до 22-24. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.