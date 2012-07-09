В Киеве из-за жары запретили движение грузовиков в дневное время

11:50, 09 июля 2012
Общество
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Замглавы КГГА Александр Мазурчак подписал распоряжение об ограничении движения большегрузного автомобильного транспорта по улицам столицы в связи с высокой температурой воздуха.

В Киеве запретили движение грузовиков, natalianakonechnaja.com

 

Текст соответствующего распоряжения размещен на официальном сайте КГГА.

В частности, с 10.00 до 22.00 при температуре воздуха выше 28 градусов запрещено движение по всем улицам города большегрузного транспорта (более 24 тонн) и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Заместитель председателя КГГА поручил коммунальному предприятию "Киевдорсервис" установить соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Такое решение принято с целью предотвращения разрушения дорожного покрытия улично-дорожное сети города.

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